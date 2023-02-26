Мелания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Василий Никитин
Мать: Матрона Михайлова
Бракосочетание
30.09.1806
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1807
Дочь: Наталия Сафонова
Отец ребёнка: Сафоний (Сафроний) Еремеев
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно