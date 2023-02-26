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Мелания Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Василий Никитин

Мать: Матрона Михайлова

Бракосочетание
30.09.1806

Муж: Сафоний (Сафроний) Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1807

Дочь: Наталия Сафонова

Отец ребёнка: Сафоний (Сафроний) Еремеев

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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