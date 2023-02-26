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Елисей Еремеев

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1803

Дата смерти

10.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1803

Отец: Еремей Семёнов

Мать: Ирина Гаврилова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1820

Дочь: Ульяния Елисеева

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Елисеева

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1831

Дочь: Ульяния (Пелагия) Елисеева

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1833

Сын: Никита Елисеев

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1838

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1842

Сын: Иоанн Елисеев

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Елисеева

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Рождение ребёнка
03.07.1844

Сын: Андрей Елисеев

Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Афанасиева

Смерть
10.08.1848
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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