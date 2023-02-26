Елисей Еремеев
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1803
Дата смерти10.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1803
Отец: Еремей Семёнов
Мать: Ирина Гаврилова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1820
Дочь: Ульяния Елисеева
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Елисеева
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
21.12.1831
Дочь: Ульяния (Пелагия) Елисеева
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
27.05.1833
Сын: Никита Елисеев
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
02.04.1838
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
28.03.1842
Сын: Иоанн Елисеев
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Елисеева
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Рождение ребёнка
03.07.1844
Сын: Андрей Елисеев
Мать ребёнка: Агрипина Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Афанасиева
Смерть
10.08.1848