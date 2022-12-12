Пахомова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти18.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1943
Отец ребёнка: Пахомов Павел Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1953
Отец ребёнка: Пахомов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1987
Щигры, город Щигры, Курская область