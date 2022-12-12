Пахомова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

18.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1943

Сын: Пахомов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пахомов Павел Иванович

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1953

Сын: Пахомов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Пахомов Павел Иванович

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Павел Иванович

Смерть
18.03.1987
Щигры, город Щигры, Курская область
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