Пахомов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Алексей Павлович

Пахомов Алексей Павлович

avatar

Место рождения

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

22.03.1943

Дата смерти

04.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1943

Отец: Пахомов Павел Иванович

Мать: Пахомова Евдокия Ивановна

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Пахомов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пахомова Елена Александровна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.03.1967

Сын: Пахомов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Пахомова Елена Александровна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Елена Александровна

Смерть
04.09.2005
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close