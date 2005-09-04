Пахомов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения22.03.1943
Дата смерти04.09.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1943
Отец: Пахомов Павел Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1957
Сын: Пахомов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пахомова Елена Александровна
Рождение ребёнка
16.03.1967
Сын: Пахомов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Пахомова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2005