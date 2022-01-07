Пахомов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1953
Дата смерти07.01.2022
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953
Отец: Пахомов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Пахомова Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Альберт Михайлович
Мать ребёнка: Пахомова Раиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Раиса Егоровна
Смерть
07.01.2022
Щигры, город Щигры, Курская область