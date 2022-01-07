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Пахомов Михаил Павлович

Место рождения

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.03.1953

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953

Отец: Пахомов Павел Иванович

Мать: Пахомова Евдокия Ивановна

Орлянка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Пахомова Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Альберт Михайлович

Мать ребёнка: Пахомова Раиса Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Раиса Егоровна

Смерть
07.01.2022
Щигры, город Щигры, Курская область
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