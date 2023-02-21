Ильяшенко (Петандер) Ольга Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1861
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Лызлова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Ильич
Рождение ребёнка
29.10.1887
Сын: Ильяшенко Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно