Ильяшенко (Петандер) Ольга Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Петандер) Ольга Юльевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1861

Отец: Петандер Тиудольф Густавович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Лызлова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Ильич

Рождение ребёнка
29.10.1887

Сын: Ильяшенко Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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