Ильяшенко Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1887
Дата смерти25.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887
Отец: Ильяшенко Василий Ильич
Мать: Ильяшенко Ольга Юльевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ильяшенко Юрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Ильяшенко Двейра Гиршевна
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1938
Причина смерти: Расстрелян