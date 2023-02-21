Ильяшенко Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльяшенко Евгений Васильевич

Ильяшенко Евгений Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1887

Дата смерти

25.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887

Отец: Ильяшенко Василий Ильич

Мать: Ильяшенко Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ильяшенко Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ильяшенко Двейра Гиршевна

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяшенко Двейра Гиршевна

Смерть
25.04.1938
Причина смерти: Расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close