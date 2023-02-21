Ильяшенко Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1844
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1844
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Лызлова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Ильяшенко Ольга Юльевна
Рождение ребёнка
29.10.1887
Сын: Ильяшенко Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Ильяшенко Ольга Юльевна
Место жительства
Неизвестно
Артвин, Турция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильяшенко Ольга Юльевна
Смерть
1888