Ильяшенко Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльяшенко Василий Ильич

Ильяшенко Василий Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1844

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1844

Отец: Ильяшенко Илья Петрович

Мать: Ильяшенко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Лызлова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Ильяшенко Ольга Юльевна

Рождение ребёнка
29.10.1887

Сын: Ильяшенко Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Ильяшенко Ольга Юльевна

Место жительства
Неизвестно
Артвин, Турция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяшенко Ольга Юльевна

Смерть
1888
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close