Помыткин Виталий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомыткин Виталий Егорович

Помыткин Виталий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыткин Егор Иванович

Мать: Помыткина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыткина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Николай Витальевич

Мать ребёнка: Помыткина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыткина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close