Помыткин Виталий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помыткин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Помыткина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Николай Витальевич
Мать ребёнка: Помыткина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище