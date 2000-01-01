Помыткин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткин Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыткин Иван

Мать: Помыткина ?

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыткина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыткина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Виталий Егорович

Мать ребёнка: Помыткина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыткина Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыткина Ольга Михайловна

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