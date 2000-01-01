Помыткин Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помыткин Иван
Мать: Помыткина ?
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Виталий Егорович
Мать ребёнка: Помыткина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно