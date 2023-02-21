Помыткина (Веретеникова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткина (Веретеникова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Виталий Егорович

Отец ребёнка: Помыткин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыткин Егор Иванович

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