Помыткина (Сунцова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунцова Иван Ермалаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помыткин Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыткин Николай Витальевич
Отец ребёнка: Помыткин Виталий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище