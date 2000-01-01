Помыткина (Сунцова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткина (Сунцова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунцова Иван Ермалаевич

Мать: Сунцова Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыткин Николай Витальевич

Отец ребёнка: Помыткин Виталий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыткин Виталий Егорович

Смерть
Неизвестно
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
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