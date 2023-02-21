Сунцова (Кокорева) Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова (Кокорева) Зинаида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

03.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кокорев Фёдор

Мать: Кокорева ?

Рождение ребёнка
12.04.1942

Сын: Сунцова Александр Иванович

Отец ребёнка: Сунцова Иван Ермалаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помыткина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сунцова Иван Ермалаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцова Иван Ермалаевич

Смерть
03.02.1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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