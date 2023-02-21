Сунцова (Кокорева) Зинаида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти03.02.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кокорев Фёдор
Мать: Кокорева ?
Рождение ребёнка
12.04.1942
Сын: Сунцова Александр Иванович
Отец ребёнка: Сунцова Иван Ермалаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помыткина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сунцова Иван Ермалаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость