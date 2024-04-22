Гезалов Александр Самедович
Место рождения
Дата рождения03.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1968
Отец: Гезалов Самед
Мать: Мароховец Мария
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Гезалова Карина Александровна
Рождение ребёнка
03.11.2008
Сын: Гезалов Федор Александрович
Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.06.2011
Сын: Гезалов Тихон Александрович
Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна
Рождение ребёнка
06.03.2013
Дочь: Гезалова Аграфена Александровна
Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна