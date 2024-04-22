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Гезалов Александр Самедович

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Место рождения

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1968

Отец: Гезалов Самед

Мать: Мароховец Мария

Тума, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Гезалова Карина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2008

Сын: Гезалов Федор Александрович

Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.06.2011

Сын: Гезалов Тихон Александрович

Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.2013

Дочь: Гезалова Аграфена Александровна

Мать ребёнка: Бородина Анна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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