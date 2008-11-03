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Гезалов Федор Александрович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

03.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2008

Отец: Гезалов Александр Самедович

Мать: Бородина Анна Владимировна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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