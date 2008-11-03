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Гезалов Федор Александрович
Гезалов Федор Александрович
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Древо
Место рождения
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
Дата рождения
03.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Гезалов Александр Самедович
1968 г.р.
Мать
Бородина Анна Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2008
Отец:
Гезалов Александр Самедович
Мать:
Бородина Анна Владимировна
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
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