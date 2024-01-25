Бородина Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1981

Отец: Бородин Владимир Владимирович

Мать: Акуличева Валентина Прокофьева

Рождение ребёнка
03.11.2008

Сын: Гезалов Федор Александрович

Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.06.2011

Сын: Гезалов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.2013

Дочь: Гезалова Аграфена Александровна

Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович

Москва, город федерального значения Москва
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