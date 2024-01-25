Бородина Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1981
Рождение ребёнка
03.11.2008
Сын: Гезалов Федор Александрович
Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.06.2011
Сын: Гезалов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович
Рождение ребёнка
06.03.2013
Дочь: Гезалова Аграфена Александровна
Отец ребёнка: Гезалов Александр Самедович