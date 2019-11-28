Домрачев Юрий Михайлович
Место рожденияг.Хабаровск
Дата рождения05.09.1955
Дата смерти28.11.2019
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955
Отец: Домрачев Михаил
Мать: Домрачева Екатерина
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
23.04.1974
Мать ребёнка: Домрачева Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
01.06.1981
Дочь: Борисоглебская Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Домрачева Любовь Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2019
г.Дальнегорск, приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск