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Домрачев Юрий Михайлович

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Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

05.09.1955

Дата смерти

28.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955

Отец: Домрачев Михаил

Мать: Домрачева Екатерина

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Домрачев Максим Юрьевич

Мать ребёнка: Домрачева Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
01.06.1981

Дочь: Борисоглебская Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Домрачева Любовь Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Любовь Леонидовна

Смерть
28.11.2019
г.Дальнегорск, приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск
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