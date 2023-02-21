Домрачева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домрачева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1955

Сын: Домрачев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Домрачев Михаил

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домрачев Владимир

Отец ребёнка: Домрачев Михаил

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Домрачев Михаил

г.Хабаровск
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск
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