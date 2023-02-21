Домрачева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1955
Отец ребёнка: Домрачев Михаил
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домрачев Владимир
Отец ребёнка: Домрачев Михаил
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Домрачев Михаил
г.Хабаровск
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск