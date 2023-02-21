Домрачев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомрачев Михаил

Домрачев Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.09.1955

Сын: Домрачев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домрачев Владимир

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина

г.Хабаровск
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Хабаровск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close