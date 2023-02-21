Домрачев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1955
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домрачев Владимир
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина
г.Хабаровск
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Хабаровск