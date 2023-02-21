Домрачева (Учаев) Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.?.?
Дата смерти12.?.?
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.?
Отец: Учаев Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.1974
Отец ребёнка: Домрачев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1981
Дочь: Борисоглебская Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Домрачев Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.?.?
г.Дальнегорск, приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск