Домрачева (Учаев) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домрачева (Учаев) Любовь Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.?.?

Дата смерти

12.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.?

Отец: Учаев Леонид Сергеевич

Мать: Учаева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Домрачев Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Домрачев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1981

Дочь: Борисоглебская Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Домрачев Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домрачев Юрий Михайлович

Смерть
12.?.?
г.Дальнегорск, приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск
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