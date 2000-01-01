Учаева (Влезько) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Влезько) Татьяна Васильевна

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Место рождения

деревня Горналь. Под Курском

Дата рождения

14.?.?

Дата смерти

23.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.?

Отец: Влезько Василий

Мать: Влезько Ганна

деревня Горналь. Под Курском
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Лощилова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Учаев Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
20.?.?

Дочь: Домрачева Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Учаев Леонид Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Леонид Сергеевич

Смерть
23.?.?
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск
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