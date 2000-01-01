Учаева (Влезько) Татьяна Васильевна
Место рождениядеревня Горналь. Под Курском
Дата рождения14.?.?
Дата смерти23.?.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.?
Отец: Влезько Василий
Мать: Влезько Ганна
деревня Горналь. Под Курском
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Лощилова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Учаев Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
20.?.?
Дочь: Домрачева Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Учаев Леонид Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.?.?
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Дальнегорск