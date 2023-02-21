Влезько Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВлезько Ганна

Влезько Ганна

avatar

Место рождения

голландия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

голландия
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Учаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Влезько Василий

деревня Горналь. Под Курском
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влезько Александр

Отец ребёнка: Влезько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влезько Иван

Отец ребёнка: Влезько Василий

Смерть
Неизвестно
деревня Горналь. Под Курском
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close