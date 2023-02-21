Влезько Ганна
Место рожденияголландия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
голландия
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Учаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Влезько Василий
деревня Горналь. Под Курском
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Влезько Александр
Отец ребёнка: Влезько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Влезько Иван
Отец ребёнка: Влезько Василий
Смерть
Неизвестно
деревня Горналь. Под Курском