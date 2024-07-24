Николаев Андрей Николаевич
Место рожденияСаратовская обл., Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно