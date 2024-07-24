Нет Данных ?

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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николай
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1900
Муж: Николай
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.04.1903
Дочь: Симонова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно