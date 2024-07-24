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Нет Данных ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1900

Муж: Николай

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.04.1903

Дочь: Симонова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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