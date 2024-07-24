Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1900
Жена: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.04.1903
Дочь: Симонова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно