Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Нет Данных ?

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Нет Данных ?

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1900

Жена: Нет Данных ?

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.04.1903

Дочь: Симонова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Нет Данных ?

Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.