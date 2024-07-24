Симонова (Николаева) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Николаева) Антонина Николаевна

Место рождения

Саратовская обл., Россия

Дата рождения

13.04.1903

Дата смерти

15.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1903

Отец: Николай

Мать: Нет Данных ?

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1921

Муж: Симонов Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Левина Римма Кузьминична

Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1929

Сын: Симонов Герб Кузьмич

Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович

г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Смерть
15.09.1933
Саратовская обл., Россия

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