Симонова (Николаева) Антонина Николаевна
Место рожденияСаратовская обл., Россия
Дата рождения13.04.1903
Дата смерти15.09.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1903
Отец: Николай
Мать: Нет Данных ?
Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Левина Римма Кузьминична
Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1929
Сын: Симонов Герб Кузьмич
Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович
г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Смерть
15.09.1933
Саратовская обл., Россия