Ермолаев Осиф Иванов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ермолаев Иван Степанов
Мать: Устинья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ермолаев Константин Осипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1830
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно