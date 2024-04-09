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Ермолаев Осиф Иванов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ермолаев Иван Степанов

Мать: Устинья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ермолаев Константин Осипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Ермолаев Федот Осифов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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