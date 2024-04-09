Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Осиф Иванов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ермолаев Константин Осипов

Отец ребёнка: Ермолаев Осиф Иванов

Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Ермолаев Федот Осифов

Отец ребёнка: Ермолаев Осиф Иванов

Смерть
Неизвестно

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