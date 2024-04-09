Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Осиф Иванов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ермолаев Константин Осипов
Отец ребёнка: Ермолаев Осиф Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1830
Отец ребёнка: Ермолаев Осиф Иванов
Смерть
Неизвестно