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Устинья Степанова

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Ермолаева) Акилина Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ермолаева) Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Ермолаева) Феврония Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ермолаев Крило Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ермолаев Осиф Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов

Смерть
До 1811

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