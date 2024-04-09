Устинья Степанова
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Ермолаева) Акилина Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ермолаева) Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Ермолаева) Феврония Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Ермолаев) Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ермолаев Осиф Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Степанов
Смерть
До 1811