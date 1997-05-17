Домань Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домань Илья Иванович

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Место рождения

Харбин

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Домань Кузьма Иванович

Мать: Домань Татьяна Ивановна

Харбин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домань Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домань Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домань Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домань Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
кательный мастер
Крещение
Неизвестно
Никольская церковь Харбин
Смерть
17.05.1997
Омск, город Омск, Омская область
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