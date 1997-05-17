Домань Илья Иванович
Место рожденияХарбин
Дата рождения1904
Дата смерти17.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Домань Кузьма Иванович
Мать: Домань Татьяна Ивановна
Харбин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кательный мастер
Крещение
Неизвестно
Никольская церковь Харбин
Смерть
17.05.1997
Омск, город Омск, Омская область