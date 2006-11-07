Домань (Компанец) Александра Дмитриевна
Место рожденияСпасск-Дальний
Дата рождения1912
Дата смерти07.11.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Компанец Дмитрий
Мать: не указана
Спасск-Дальний
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домань Илья Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Смерть
07.11.2006
Омск, город Омск, Омская область