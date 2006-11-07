Домань (Компанец) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домань (Компанец) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Спасск-Дальний

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Компанец Дмитрий

Мать: не указана

Спасск-Дальний
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домань Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домань Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домань Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домань Илья Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
повар
Смерть
07.11.2006
Омск, город Омск, Омская область
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