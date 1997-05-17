Домань Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Доман Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Домань Илья Иванович
Мать ребёнка: Домань Татьяна Ивановна
Харбин
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фролова Лидия Кузьминична
Мать ребёнка: Домань Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домань Татьяна Ивановна
Смерть
1965