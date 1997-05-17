Домань Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домань Кузьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Доман Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Домань Илья Иванович

Мать ребёнка: Домань Татьяна Ивановна

Харбин
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фролова Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Домань Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домань Татьяна Ивановна

Смерть
1965
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