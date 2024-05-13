Лукьянов Яков Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лукьянов Евдоким Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна
Бракосочетание
1808
Жена: Лукьянова Саломонида
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Лукьянова) Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Лукьянова) Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Лукьянова) Арина Яковлевна
Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида
Смерть
Неизвестно