Лукьянов Яков Евдокимович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Яков Евдокимович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лукьянов Евдоким Никифорович

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1787

Жена: Лукьянова Акилина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Лукьянов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукьянова Акилина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1808

Жена: Лукьянова Саломонида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Лукьянова) Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Лукьянова) Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лукьянова) Арина Яковлевна

Мать ребёнка: Лукьянова Саломонида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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