Лукьянова Саломонида 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Саломонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1808

Муж: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Лукьянова) Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Лукьянова) Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лукьянова) Арина Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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