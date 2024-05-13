Лукьянова Акилина Ивановна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1787

Муж: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Лукьянов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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