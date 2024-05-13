Лукьянова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Евдокимович
Смерть
Неизвестно