Шейдин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шейдин Павел Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1923
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Николаевна
Россия
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Младший унтер-офицер Вероисповедание: Православное Семейное положение: Женат Событие: Ранен Дата события: 30.09-07.10.1914 Источник: «Именной список №310 убитым, раненым и без вести п... Показать все
Смерть
Неизвестно