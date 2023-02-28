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Шейдин Иван Павлович

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шейдин Павел Иванов

Мать: Шейдина Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1923

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Николаевна

Россия
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Младший унтер-офицер Вероисповедание: Православное Семейное положение: Женат Событие: Ранен Дата события: 30.09-07.10.1914 Источник: «Именной список №310 убитым, раненым и без вести п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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