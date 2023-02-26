Шейдина Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейдина Евдокия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шейдин Иван Павлович

Отец ребёнка: Шейдин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Шейдин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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