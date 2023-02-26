Шейдина Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шейдин Иван Павлович
Отец ребёнка: Шейдин Павел Иванов
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Шейдин Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейдин Павел Иванов
Смерть
Неизвестно