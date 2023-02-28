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Дергунов Матвей Ананиевич

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Дергунов Ананий

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Ранение
05.01.1915
Москва, город федерального значения Москва
Дергунов Матвей Ананьевич Болен. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21727964/ Должность/Звание: рядовой Воинская часть: 332-й пехотный Обоянский полк Место рождения: Оренбур... Показать все
Ранение
30.08.1915
Деражня, Хмельницька область
Вергунов Матвей Ананьевич (Примечание: в ФИО, возможно, ошибка, см. смысл текста ниже) Ранен/контужен. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23490949/ Должность/Звание: рядовой... Показать все
Ранение
03.12.1915
Глухов, Сумська область
Дергунов Матвей Ананьевич Не уточнено. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1062992/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DДергунов%26birth_place_gubernia%3DОренбургская%26groups%... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1921

Сын: Дергунов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1927

Дочь: Степанова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1931

Дочь: Ботоногова Валентина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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