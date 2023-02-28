Дергунов Матвей Ананиевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: Дергунов Ананий
Мать: не указана
Ранение
05.01.1915
Москва, город федерального значения Москва
Дергунов Матвей Ананьевич Болен. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21727964/ Должность/Звание: рядовой Воинская часть: 332-й пехотный Обоянский полк Место рождения: Оренбур... Показать все
Ранение
30.08.1915
Деражня, Хмельницька область
Вергунов Матвей Ананьевич (Примечание: в ФИО, возможно, ошибка, см. смысл текста ниже) Ранен/контужен. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23490949/ Должность/Звание: рядовой... Показать все
Ранение
03.12.1915
Глухов, Сумська область
Дергунов Матвей Ананьевич Не уточнено. Картотека потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1062992/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DДергунов%26birth_place_gubernia%3DОренбургская%26groups%... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1921
Сын: Дергунов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1927
Дочь: Степанова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1931
Дочь: Ботоногова Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно