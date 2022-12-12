город Деражня, город Деражня, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Деражня

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Летичевский уезд, Дережанская волость
734. Дережна, местечко бывшее владельческое, при речке Волке, дворов 74, жителей 530, п. првл. (уездный город в 20 верстах), церковь православная, синагога, школа, 3 пите Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Летичевский уезд, Деражнянская волость
Деражня623449920-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25965Деражнямістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Деражнянськийміська рада Деражнянська
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