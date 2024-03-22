Захарова Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1854 ст.
Бракосочетание
02.02.1875 ст.
Поручители – по жениху: крестьяне села Рождествина крестьяне Евстафий и Феодор Захаровы, по невесте: деревни Борисово крестьяне Михайло Николаев и Михаил Федоров Источник: Метрические книги церквей с... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.
Дочь: Захарова Евдокея / Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
дата крещения - 02.03.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев Источник: Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.
Сын: Захаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
дата крещения - 20.08.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
дата крещения - 02.09.1879 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Захаров Иван / Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
дата крещения - 14.01.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Ярославской Губернии Угличского уезда села Савинского(?) крестьянин Михаил Аким... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1886 ст.
Дочь: Захарова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич
В записи о рождении отчество матери - Яковлевна дата крещения - 03.05.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянс... Показать все
Восприемник
05.06.1918 ст.
Восприемник у Захаровой Ефросиньи Ивановны (предположительно)
Смерть
Неизвестно