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Захарова Марина Алексеевна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Муж: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители – по жениху: крестьяне села Рождествина крестьяне Евстафий и Феодор Захаровы, по невесте: деревни Борисово крестьяне Михайло Николаев и Михаил Федоров Источник: Метрические книги церквей с... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Дочь: Захарова Евдокея / Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.03.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев Источник: Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.

Сын: Захаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Сын: Захаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.09.1879 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Сын: Захаров Павел Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.01.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Ярославской Губернии Угличского уезда села Савинского(?) крестьянин Михаил Аким... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1886 ст.

Дочь: Захарова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Яковлевна дата крещения - 03.05.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянс... Показать все
Восприемник
05.06.1918 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Ефросиньи Ивановны (предположительно)
Смерть
Неизвестно
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