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Захарова Евдокея / Евдокия Николаевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.03.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1877 ст.

Отец: Захаров Николай Матвеевич

Мать: Захарова Марина Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.03.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев Источник: Метрически... Показать все
Восприемник
25.11.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Варвары Васильевны
Восприемник
04.08.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Натальи Васильевны
Восприемник
23.05.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Феодосии Васильевны
Восприемник
05.08.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Евдокеи Тимофеевны
Восприемник
15.11.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Белова Александра Ивановича
Восприемник
04.01.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича
Восприемник
14.05.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Павловой Елены Ивановны, девка
Восприемник
01.10.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Сидневой Пелагеи Ивановны, девка
Восприемник
16.06.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Лазарева Петра Ефремовича
Восприемник
15.07.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича (младшего)
Смерть
Неизвестно

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