Захарова Евдокея / Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.03.1877 ст.
дата крещения - 02.03.1877 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев Источник: Метрически... Показать все
Восприемник
25.11.1884 ст.
Восприемник у Захаровой Варвары Васильевны
Восприемник
04.08.1890 ст.
Восприемник у Захаровой Натальи Васильевны
Восприемник
23.05.1893 ст.
Восприемник у Захаровой Феодосии Васильевны
Восприемник
05.08.1893 ст.
Восприемник у Захаровой Евдокеи Тимофеевны
Восприемник
15.11.1893 ст.
Восприемник у Белова Александра Ивановича
Восприемник
04.01.1895 ст.
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича
Восприемник
14.05.1895 ст.
Восприемник у Павловой Елены Ивановны, девка
Восприемник
01.10.1895 ст.
Восприемник у Сидневой Пелагеи Ивановны, девка
Восприемник
16.06.1896 ст.
Восприемник у Лазарева Петра Ефремовича
Восприемник
15.07.1896 ст.
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича (младшего)
Смерть
Неизвестно