Захаров Иван / Иоанн Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1880
Восприемник
23.05.1893 ст.
Восприемник у Захаровой Феодосии Васильевны
Восприемник
04.01.1895 ст.
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
оба первым браком поручители – по жениху: села Рождествина запасный солдат Андрей Фокинович Лазарев и деревни Новоселки запасный солдат Иоанн Спиридонов, по невесте: села Давыдовского крестьянин Алекс... Показать все
Восприемник
13.06.1901 ст.
Восприемник у Захарова Петра Васильевича
Поручитель
19.01.1903 ст.
Поручитель у Емельянова Герасима Александровича
Рождение ребёнка
24.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
дата крещения - 24.04.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Васильевич Захаров Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.
Сын: Захаров Федор / Феодор Иванович
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
дата крещения - 20.04.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич Захаров и крестьянская дев... Показать все
Поручитель
11.11.1905 ст.
Поручитель у Кубышкина Владимира Михайловича
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.
Дочь: (Захарова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
дата крещения - 20.12.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Иоанн Васильевич Захаров и крестьянская девица Евдо... Показать все
Восприемник
16.09.1907 ст.
Восприемник у Кубышкина Дмитрия Степановича
Восприемник
23.09.1907 ст.
Восприемник у Захарова Сергея Васильевича
Поручитель
28.10.1907 ст.
Поручитель у Захарова Алексея Васильевича
Рождение ребёнка
?.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
в МК дни рождения и крещения не написаны. место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянин Павел Николаевич Захаров Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.
Дочь: Захарова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
дата крещения - 14.12.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Кубышкин и крестьянская девиц... Показать все
Поручитель
13.02.1913 ст.
Поручитель у Кубышкиной Наталии Стефановны
Поручитель
31.01.1918 ст.
Поручитель у Захарова Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
05.06.1918
Дочь: Захарова Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна
дата крещения - 05.06.1918 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села гражданка Марина Алексеевна [Захарова] Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Смерть
Неизвестно