Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Кубышкина) Фекла Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник
19.08.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкиной Натальи Стефановны
Восприемник
10.03.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкина Алексея Стефановича
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: села Рождествина запасный солдат Андрей Фокин Лазарев и деревни Новоселки запасный солдат Иоанн Спиридонов, по невесте: села Давыдовского крестьянин Александр Димитриев Семенов... Показать все
Восприемник
14.04.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкиной Александры Стефановны
Рождение ребёнка
24.04.1904 ст.

Сын: Захаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.04.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Восприемник
09.10.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захарова Сергея Васильевича
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.

Сын: Захаров Федор / Феодор Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.04.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Алексей Васильев Захаров и крестьянская девиц... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.12.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянин Иоанн Васильев Захаров и крестьянская девица Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
?.12.1908 ст.

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
в МК дни рождения и крещения не написаны. место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествино крестьянский Павел Николаев Захаров Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Дочь: Захарова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.12.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Романова крестьянский сын Иоанн Иоаннов Кубышкин и крестьянская девица Евд... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1918 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.06.1918 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села гражданка Марина Алексеева Источник: Метрические книги церквей се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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