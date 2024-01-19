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Захаров Николай Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.04.1904 ст.

Дата смерти

24.04.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1904 ст.

Отец: Захаров Иван / Иоанн Николаевич

Мать: Захарова Фекла Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.04.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Смерть
24.04.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 26.04.1904 место смерти- село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1904 год Фонд ... Показать все
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