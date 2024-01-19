Захаров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1904 ст.
Дата смерти24.04.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.04.1904 ст.
дата крещения - 24.04.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Смерть
24.04.1904 ст.
дата погребения - 26.04.1904 место смерти- село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1904 год Фонд ... Показать все