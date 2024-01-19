Захаров Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.01.1884 ст.
дата крещения - 14.01.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Ярославской Губернии Угличского уезда села Савинского(?) крестьянин Михаил Аким... Показать все
Бракосочетание
29.10.1903 ст.
поручители – по жениху: деревня Савельево крестьянин Кирилл Сергеев Азовцев и села смоленского крестьянин Николай Иосифов Андронов, по невесте: села Петрищева крестьяне Димитрий Сергеев и Николай Кири... Показать все
Восприемник
15.08.1904 ст.
Восприемник у Захаровой Анны Григорьевны
Рождение ребёнка
06.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Захарова Наталия / Наталья Михайловна
дата крещения - 06.09.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Алексей Васильев Захаров Источник: Метрическ... Показать все
Восприемник
?.12.1908 ст.
Восприемник у Захарова Василия Ивановича
Восприемник
22.10.1909 ст.
Восприемник у Захарова Александра Алексеевича
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.
Сын: Захаров Иван / Иоанн Павлович
Мать ребёнка: Захарова Наталия / Наталья Михайловна
дата крещения - 17.08.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Захарова Наталия / Наталья Михайловна
дата крещения - 16.02.1914 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Смоленского крестьянин Антоний Максимом Морушкин (?) Источник: Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1916 ст.
Сын: Захаров Александр Павлович
Мать ребёнка: Захарова Наталия / Наталья Михайловна
дата крещения - 28.08.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Михаил Павлов и девица того же села Анастасия... Показать все
Упоминание
18.07.1919
Запись в МК: выдана выписка 18 июля 1919 за № 42
Упоминание
07.03.1928
Запись в МК: справка выдано 7/III-28г.
Смерть
Неизвестно