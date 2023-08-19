Захаров Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения06.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.09.1904 ст.
дата крещения - 06.09.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянский сын Алексей Васильев Захаров Источник: Метрическ... Показать все
Восприемник
28.08.1916 ст.
Восприемник у Захарова Александра Павловича (предположительно)
Призыв на военную службу
04.09.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Наименование военкомата: Переславль-Залесский ОГВК Ярославской области
Военная служба
С 04.09.1941 по 30.04.1942
Воинская часть 95 гвардейский стрелковый полк 31 гвардейской стрелковой дивизии Воинское звание: рядовой Воинская часть: 1103 сп ЗапФ Воинское звание: красноармеец Должность: автоматчик
Ранение
30.12.1941
одно тяжелое ранение, сквозное живота и поясницы с повреждениями 4х поясничных клеток
Подвиг
30.12.1941
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: Действуя в составе 3го б-на 1103 стр. полка Западного ф-та будучи автоматчиком на г. Белев прорвали путь через ж. дорожную будку, дейс... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945
Военная награда
06.08.1946
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 204/53 от: 06.08.1946 Издан: Президиум ВС СССР
Вступление в колхоз
1946
председатель колхоза «Большевик»
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно