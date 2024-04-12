Захаров Иван / Иоанн Павлович
Место рождения
Дата рождения16.08.1910 ст.
Дата смерти29.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.08.1910 ст.
дата крещения - 17.08.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Смерть
29.08.1910 ст.
дата погребения - 31.08.1910 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1910 год Фонд... Показать все