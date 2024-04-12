Захаров Иван / Иоанн Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Иван / Иоанн Павлович

Захаров Иван / Иоанн Павлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.08.1910 ст.

Дата смерти

29.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1910 ст.

Отец: Захаров Павел Николаевич

Мать: Захарова Наталия / Наталья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.08.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Иоанн Васильев Захаров Источник: Метрические... Показать все
Смерть
29.08.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 31.08.1910 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1910 год Фонд... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close