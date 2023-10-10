Захаров Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Александр Павлович

Захаров Александр Павлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.08.1916 ст.

Дата смерти

06.09.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916 ст.

Отец: Захаров Павел Николаевич

Мать: Захарова Наталия / Наталья Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.08.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Михаил Павлов и девица того же села Анастасия... Показать все
Смерть
06.09.1918 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 08.09.1918 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от скарлатины Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1918 год. М... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close