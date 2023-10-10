Захаров Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1916 ст.
Дата смерти06.09.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.08.1916 ст.
дата крещения - 28.08.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Михаил Павлов и девица того же села Анастасия... Показать все
Смерть
06.09.1918 ст.
дата погребения - 08.09.1918 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от скарлатины Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1918 год. М... Показать все