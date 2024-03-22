Захаров Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1878 ст.
Дата смерти23.09.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.08.1878 ст.
дата крещения - 20.08.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Смерть
23.09.1878 ст.
дата погребения - 24.09.1878 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1878 год Фонд №... Показать все