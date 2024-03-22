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Захаров Александр Николаевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.08.1878 ст.

Дата смерти

23.09.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1857 и 1858 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1878 ст.

Отец: Захаров Николай Матвеевич

Мать: Захарова Марина Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1878 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев и солдатка Неонила Як... Показать все
Смерть
23.09.1878 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.09.1878 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1878 год Фонд №... Показать все
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