Климова (Поварова) Мария Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Поварова) Мария Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Поваров Корнил

Мать: Поварова Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван Константинович

Отец ребёнка: Климов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Константинович

Отец ребёнка: Климов Константин Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1940

Дочь: Шишкина (Климова) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Климов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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