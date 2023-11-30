Климова (Поварова) Мария Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Поваров Корнил
Мать: Поварова Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван Константинович
Отец ребёнка: Климов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Константинович
Отец ребёнка: Климов Константин Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1940
Дочь: Шишкина (Климова) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Климов Константин Иванович
Смерть
Неизвестно